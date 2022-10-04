Türkiye, Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Yemen'de "Diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dış Politika 04.10.2022, 00:39
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yemen’de tarafları ateşkesin yeniden uygulamaya konulması için çaba göstermeye, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen görüşmelere yapıcı şekilde destek vermeye ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve yerleşik uluslararası parametreler temelinde, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet çerçevesinde meseleye barışçıl bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin, BM'nin bu çerçevedeki çözüm çabalarına destek olmaya devam edeceği aktarıldı.
Yemen'de, hükümet ile İran destekli Husiler arasındaki ateşkesin sona ermesi
Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkes 2 Ekim'de sona erdi.
BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de 6 aydır devam eden ateşkesin uzatılamamasından üzüntü duyduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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