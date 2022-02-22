Türkiye ve Yunanistan Atina'da görüştü
Türkiye-Yunanistan istişari görüşmelerinin 64. turu Atina'da yapıldı, Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal etti.
Dış Politika 22.02.2022, 21:03
Türkiye ile Yunanistan arasında istişari görüşmelerin 64. turunun, Atina'da gerçekleştirildiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye ile Yunanistan arasında İstişari Görüşmelerin 64. turu bugün Atina'da gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile ekonomik ve ticari meselelere yönelik "Pozitif Gündem" diyaloğu çerçevesinde üçüncü çalışma toplantısını Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün gerçekleştirdiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
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