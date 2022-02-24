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Türkiye ve Kazakistan'dan ortak bildiri

Kazakistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile beraber Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımladı.

Dış Politika 24.02.2022, 18:10
Türkiye ve Kazakistan'dan ortak bildiri

Bildiride, Türkiye ile Kazakistan arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nı 24 Şubat'ta Nur-Sultan’da verimli bir şekilde gerçekleştirdiği bildirildi.

Bildiride, karşılıklı dostluk ve anlayış içinde gerçekleştirilen toplantıda tarafların ikili ilişkilerin güncel durumunu tüm veçheleriyle ele aldığı, bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 11 Ocak'ta düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonucunda kabul edilen ortak açıklamaya atıfla, ocakta Kazakistan’da meydana gelen olaylar bağlamında kardeş Kazak halkına olan güçlü desteği ve dayanışmayı yinelediği kaydedilen bildiride, Kazak tarafının, bu süreçte Türkiye’nin ve TDT’nin gösterdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

"Taraflar, 2 Mart'ta Türkiye ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak iki kardeş ülkenin ortak tarih, dil ve kültüre dayalı ilişkilerini ve iş birliğini etkin bir şekilde geliştirmeye devam etmeye ve bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde iş birliğini derinleştirmeye yönelik niyetlerini teyit etmişlerdir. Taraflar, iki kardeş ülke Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde siyasi diyaloğu canlandırmak ve devam ettirmek amacıyla her düzeyde karşılıklı ziyaretlerin ve toplantıların öneminin altını çizmişlerdir."

Tarafların 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen üst düzey ziyaretlerin takvimini ele aldıkları aktarılan bildiride, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in eş başkanlıklarında 2022'de Kazakistan’da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıklarının görüşüldüğü belirtildi.

Bildiride, 2022'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov’un eş başkanlıklarında Kazakistan’da düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gündemine atıfla iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ve kültür alanlarındaki iş birliğinin derinleşmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Tarafların, ikili ticaret hacminin 2021'de ilk kez 5 milyar doları aşmış olmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiği aktarılan bildiride, devlet başkanları tarafından konulan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olunduğu belirtildi.

Bildiride, tarafların, kardeş Türk ve Kazak halkları arasındaki beşeri temasların artırılmasının ikili ilişkilerin tüm veçhelerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladığı, bu bağlamda eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğinin pekiştirilmesi üzerinde durduğu aktarıldı.

Tarafların, bölgesel ve küresel istikrar konularında Türkiye ile Kazakistan arasında yakın diyaloğun, iş birliğinin ve dayanışmanın artırılmasının önemine dikkati çektikleri aktarılan bildiride, bu bağlamda, TDT’nin iki ülke arasındaki çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesine ve Avrasya bölgesinde istikrar ve refahın tesisine sağladığı katkı memnuniyetle not edildiği kaydedildi.

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dahil olmak üzere ilgili uluslararası ve bölgesel örgütler kapsamındaki iş birliğinin derinleştirilmesinin önemine dikkatin çekildiği belirtilen bildiride, Afganistan’da kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik bölgesel iş birliğine dair yoğun istişarelerde bulunulmasının da öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, Kazakistan’ın Astana Süreci çerçevesinde Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşılması çabalarına verdiği desteğin altını çizilirken görüşmede, çeşitli uluslararası örgüt ve görevlere dair adaylıklarda karşılıklı destek sağlanmasına ilişkin anlayışın sürdürülmesinde mutabık kalındı.

Kaynak: AA
#mevlüt çavuşoğlu #Tileuberdi #kazakistran
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