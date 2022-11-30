banner38

Türkiye ve BAE arasında önemli görüşme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Dış Politika 30.11.2022, 00:21
Türkiye ve BAE arasında önemli görüşme

Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'de bulunan Bakan Soylu'nun, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanında yapabileceği ortak çalışmalar değerlendirildi.

Bu çerçevede, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, gelişen işbirliğinin sonucu olarak OSGD oluşturulması kararı alındı.

"Yetkinliklerimizin birbirimizle paylaşılması sağlanacak"

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Bakan Soylu, burada BAE ziyareti ve OSGD oluşturulması kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Al Nahyan ile verimli ve güvenlik konusunda işbirliğini kuvvetlendirici bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalarına işaret eden Soylu, görüşmelerde bu çerçevede yapılabilecekleri değerlendirdiklerini aktardı.

Soylu, OSGD mekanizmasıyla iki ülkenin güvenlik konusundaki işbirliğinin artırılacağını ifade ederek, "Bu mutabakatla hem Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vatandaşlarımızın hem de onların Türkiye'deki vatandaşlarının hem güvenliklerini temin eden hem de suç ve suç unsurlarını takip etmeye çalışan bir anlayış ortak bir şekilde değerlendirilecek. Aynı zamanda yetkinliklerimizin de birbirimizle paylaşılması sağlanacak." dedi.

Bu mekanizmanın sınır aşan suçlarla mücadeleyi de güçlendireceğini dile getiren Soylu, "Kaçakçılık, organize suçlar gibi birçok alanda hem bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri hem de iki ülkenin alacağı tedbirlerde birbirine gösterebilecekleri örnekleri paylaşabileceğimiz bir anlayış geliştirmeye çalıştık. Zaten şu anda yürüyen bir güvenlik işbirliği anlaşması sürecimiz var. İnşallah onu da en yakın zamanda bir vesileyle tamamlamış, bitirmiş olacağız." bilgisini verdi.

"Bu mekanizma coğrafyadaki diğer ülkelere de örnek teşkil edecek"

Bakan Soylu, OSGD'nin gelişmesinin iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları ve Emniyet birimlerinin iş birliğiyle sağlanacağını dile getirerek, "Bu örnek bir mekanizmadır. İnanıyorum ki bu mekanizma coğrafyadaki diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir." diye konuştu.

BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ziyaret ettiklerini aktaran Soylu, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk ve kardeşlik mesajlarını hem de 2 Aralık'ta kutlanacak BAE Ulusal Günü dolayısıyla iyi dileklerini ilettiklerini belirtti.

Soylu, hayata geçirilen OSGD mekanizmasına ilişkin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a bilgi sunduklarını, onun da anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Bakan Soylu, "Hem BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile yaptığımız görüşme hem de Devlet Başkanı'nın bizi kabulü, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin ne kadar dostane, aynı zamanda kardeşlik içerisinde ve stratejik bir adımla gittiğinin temel göstergesi olarak samimiyet ve sıcaklık açısından da ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu

OSGD mekanizması ile hem iki ülke hem de bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca ülkeler arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, emniyet güçleri arasındaki ortak çalışmaların artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
#türkiye #BAE #süleyman soylu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23