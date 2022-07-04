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Türkiye ve Avusturya güvenlik alanında iş birliği yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeyle çok başarılı olarak yürütülen bir ortak mekanizma kurma kararı alındığı söyledi.

Dış Politika 04.07.2022, 18:37
Türkiye ve Avusturya güvenlik alanında iş birliği yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ve Avusturya'nın, güvenlik alanında ortak mekanizma kararı aldığını belirterek, "İnanıyorum ki bu mekanizma, Avusturya ile Türkiye arasındaki güvenlik alanında hem yeni iş birliklerinin hem yeni pencerelerin hem de yeni adımların atılmasına vesile olacaktır." dedi.

Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Soylu, bölgeyi ve dünyayı etkileyen krizlerin üstesinden gelmek için ikili ve bölgesel iş birliklerinin öneminin her geçen gün arttığına işaret ederek, toplantıda hem son dönemde yaşanan gelişmeleri hem de iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti.

Sonuca yönelik bir toplantı olduğunu söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Avusturya arasında, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeyle çok başarılı olarak yürüttüğümüz bir ortak mekanizma kurma kararı aldık. Bakanların koordinasyonlarında ve ilgili yetkilendirilecekleri kişi ve heyetlerle birlikte bunun Avusturya ve Türkiye'nin gerek güvenlik gerek terörle mücadele gerek uyuşturucuyla mücadele gerek kaçak göçle mücadele ve diğer göçle mücadele gerek mali suçlarla gerek bilişim suçlarıyla gerekse sanal kumar dahil olmak üzere birçok sınır aşan suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu değerlendirmek isterim. İnanıyorum ki bu mekanizma, Avusturya ile Türkiye arasındaki güvenlik alanında hem yeni iş birliklerinin hem yeni pencerelerin hem de yeni adımların atılmasına vesile olacaktır."

Süleyman Soylu, toplantıda terörle mücadele konusunun da ele alındığını belirterek, "PKK, KCK, PYD ve aynı zamanda FETÖ, DHKPC, MLKP gibi birçok örgütle ortak mücadele etmenin zeminini bir şekilde karşılıklı değerlendirdik. Yine aynı zamanda Türkiye'nin DEAŞ ile yapmış olduğu mücadeleyi hep birlikte konuştuk." dedi.

Toplantıda, sermaye aktarımının, Bitcoin gibi kripto paralar üzerinden yapıldığı mali suçlara karşı alınacak tedbirlerin öneminin vurgulandığını aktaran Bakan Soylu, "Bütün bunlarla birlikte, ülkelerimizin ve nesillerimizin en önemli meselelerinden birisi olan uyuşturucuda bugüne kadar ortaya koyduğumuz iş birliğinin, bugünden sonra da aynı şekilde devam edilmesinin altı da çizildi." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin hem düzensiz göç hem de iç savaşlar ve vekalet savaşlarından kaynaklanan kitlesel göçle mücadele için yaptıklarının görüşüldüğünü belirterek, göçün kaynağında durdurulması gerektiğinin altını çizdi.

"Mutabakatın güncellenmesine ihtiyaç var"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki göç ve Suriyeli sığınmacılar konulu 18 Mart mutabakatının güncellenmesi için Türkiye ve Avusturya'nın ortak bir adım atması bekleniyor. AB'nin, maddi taahhütlerin doğrudan sivil toplum kuruluşlarına aktarılmasını istemesine ilişkin düşünceniz nedir?" sorusu üzerine, göçün bir sınır meselesi olmadığını, bütün dünyanın bu konuda yapması gerekenler bulunduğunu ifade etti.

Ortak mutabakatla göçü kaynağında engelleyebilecek bir iradenin ortaya koyulması gerektiğini söyleyen Soylu, "Eğer bu yapılmazsa, eğer bu bilinen gerçek, bütün dünya ülkeleri tarafından kabul edilen gerçek yapılmazsa 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden birisi göç olmaya elbette ki devam edecek." dedi.

Süleyman Soylu, 18 Mart mutabakatının güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü 18 Mart mutabakatının şu anda görünürde olduğu ve işlemediği apaçık ortadadır. 18 Mart mutabakatının yükünün, Türkiye'nin üzerinde olduğu da apaçık ortadadır. Bu herkes tarafından da bilinmekte ve anlaşılmaktadır. Muhataplarımıza da bunu defalarca izah etmeye çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bence karşılıklı ilişkilerimizde onlar da anlıyorlar. Ben önümüzdeki günlerde bunun kaçınılmaz olduğuna ve bunun gerçekleşebileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin göçle mücadele için elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Bakan Soylu, "Onun için 18 Mart mutabakatını tekrar değerlendirmek elbette ki en önemli önümüzdeki süreçlerden birisi olarak durmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#türkiye #Avusturya #mevlüt çavuşoğlu #süleyman soylu
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