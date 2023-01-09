Türkiye, Sudan'daki gelişmelerden memnun
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki geçiş süreci uyarınca ikinci aşama görüşmelere geçilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Dış Politika 09.01.2023, 00:51
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti'nde 5 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Çerçeve Anlaşması temelinde yürütülen geçiş süreci uyarınca bugün ikinci aşama görüşmelere başlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sürecin, Sudan'daki tüm kesimleri kapsayan geniş bir zeminde ilerletilmesine önem atfedildiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ülkemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir." denildi.
Kaynak: AA
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