Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat’ta düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25’ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu terör saldırıları şiddetle kınandı, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyeler sunulduğu belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilenen açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edeceği vurgulandı.