Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da camiye düzenlenen ve en az 17 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.
Dış Politika 30.01.2023, 17:43
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Peşaver kentinde camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Söz konusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Pakistan’ın Peşaver kentinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetmiş, 90’ın üzerinde kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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