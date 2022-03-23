"Türkiye'nin güvenli bölge uygulaması Ukrayna için de mümkün"

Uslu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kadınlara, çocuklara, yaşlılara tanınan yaşam ve mülteci olma hakkının, "sarışın ve mavi gözlüler için yeniden güncellendiğini" söyledi.

Türkiye'nin, Suriye'deki iç çatışmadan kaçanlara geçici koruma statüsü verdiğini anımsatan Uslu, geçici koruma rejiminin, 2013'te çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile hukuki nitelik kazandığını kaydetti. Uslu, bu kapsamda Geçici Koruma Yönetmeliği düzenlendiğini ve Türkiye'de sayısı 3,5 milyonu aşan sığınmacının yönetmelik kapsamına alındığını anlattı.

Türkiye'nin hak temelli geçici koruma mevzuatı, rejimi ve uygulamalarının, insan hakları açısından örnek olduğunu belirten Uslu, "Bence Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği'nin, Avrupa Birliği hukukuna dercedilmesi ve Ukrayna krizinden sonra çıkan mülteci krizinin bu kapsamda yönetilmesi gerekir. Ortada çok güzel bir örnek var. Göç İdaresi, AFAD, İçişleri Bakanlığımız, farklı bakanlıklarımız, Türkiye'de geçici koruma rejimini uygulama konusunda çok başarılılar. Bu başarının, Avrupa Birliği tarafından örnek olarak alınması gerekir." diye konuştu.

Atay Uslu, Türkiye'nin Suriye'de iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek durumunda kalanlar için "güvenli bölge" uygulamasını hayata geçirdiğini anımsatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde güvenli bölge kavramını dünya kamuoyu ile paylaştığına işaret etti.

Suriye'nin kuzeyinde 3 milyona yakın Suriyelinin savaştan steril olarak yaşadığını belirten Uslu, "Ukrayna'nın içinde de ciddi bir göç var. Bence Ukrayna için de bir güvenli bölge oluşturulmalı. Göç eden Ukraynalıların insani ihtiyaçlarının ülkelerinde giderilmesi anlamında yardım edilmesi durumu mümkün olabilir. Türkiye'nin güvenli bölge uygulaması bence Ukrayna için de mümkün. Tabii uluslararası kuruluşların bu konuda inisiyatif alması gerekir. Umuyoruz, bekliyoruz, bunun için çaba sarf ediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.