Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı yapıldı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başkanlığında geçekleştirildi.
Dış Politika 14.10.2022, 21:25
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıya, iki ülkenin ilgili bakanları katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, toplantının ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı Ortak Bildirisi'ni imzaladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleşen törende, çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşmasına da imza atıldı.
Kaynak: AA
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