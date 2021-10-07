Türkiye-İran görüşmeleri yarın başlıyor
Türkiye ile İran dışişleri bakanları yarın Ankara'da bir araya gelerek siyasi istişarelerde bulunacak. İstişarelerde Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal temsil edecek.
Dış Politika 07.10.2021, 11:13
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, siyasi istişare görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında yarın yapılacak.
İstişarelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
Kaynak: AA
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