Türkiye ile Tacikistan arasında güvenlik iş birliği anlaşması

Bakan Soylu, Rahimzoda'yı, İçişleri Bakanlığında resmi törenle karşıladı. Rahimzoda'nın tören mangasını selamlaması ve şeref defterini imzalamasının ardından Soylu, konuk bakanı makamında ağırladı.

Soylu, yaptığı konuşmada, mayıs ayında Tacikistan’daki elim olaylardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirterek, benzeri olayların bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi.

Tacikistan'ın huzur ve refahını Türkiye'den ayrı görmediklerini ifade eden Soylu, "Başta ortak değerimiz Mevlana Hazretleri olmak üzere, birçok ortak mirasımız bulunuyor. Türk halkı, Tacik halkını kendine her daim kadim bir dost olarak görmektedir." dedi.

Bugünün dünyasında birçok zorlu sınamayla karşı karşıya olunduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Suriye, Afganistan ve Ukrayna krizleri uluslararası ve ülkeler arası iş birliğinin önemini, hele de medeniyet kardeşi olan bizlerin iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu, sınır aşan suçlar, kaçakçılık ve organize suçlar, siber suçlar, mali suçlar ile göç ve afet yönetimi konusunda birbirimizle adım atacağımız çok alan bulunduğunu ve bunların bir bölümünü de başarılı bir şekilde yönettiğimizi ama tümüyle ilgili önümüzdeki süreçlerde daha güçlü bir ivmeye ihtiyacımız olduğunu belirtmeliyim. İmzalayacağımız güvenlik iş birliği anlaşmasında son bir yılda sizlerin çok önemli bir katkısının olduğunu biliyorum. Bu nedenle de minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade etmek istiyorum."

"Daha fazla iş birliği yapmamız gerekiyor"

Tacikistan İçişleri Bakanı Rahimzoda da Türkiye'ye yaptığı bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacağını belirtti.

Türkiye ile Tacikistan arasında şu anda iyi ilişkilerin bulunduğunu dile getiren Rahimzoda, bunun da iki ülkenin cumhurbaşkanlarının dostluğundan kaynaklandığını vurguladı.

İki devlet ile millet arasında derin geçmişe dayanan ortak bir medeniyetin bulunduğunu, bunun da Türkiye ile Tacikistan arasında daha fazla iş birliği yapılmasını gerektirdiğine dikkati çeken Rahimzoda, şunları söyledi:

"Sınır aşan suçlar, organize suçlar ve özellikle terörle daha fazla mücadele etmek için bu ortak noktalardan faydalanmalıyız. Dünyada birçok tehditle karşı karşıyayız. Bu da aslında genel anlamda bütün dünyanın endişelenmesine sebep oluyor. O nedenle terörle mücadele, silah kaçakçılığı, uyuşturucu, sınır aşan suçlar, organize suçlar konusunda daha fazla iş birliği yapmamız gerekiyor."

Son dönemde Afganistan, Irak, Ukrayna ve bazı ülkelerde yaşanan gelişmelerin herkesi endişelendirdiğini dile getiren Rahimzoda, "Bunlardan bizim için en yakın olan Afganistan. Afganistan’daki gelişmeler bizim için çok daha endişe vericidir. İçişleri bakanlıklarımızı ilgilendiren birçok ortak nokta var, onları bugün tek tek konuşup sanıyorum ki çözüm yollarını bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu ve Rahimzoda, imza törenine katıldı

Soylu ve Rahimzoda, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın imza törenine katıldı.

Tacikistan İçişleri Bakanı Rahimzoda, güvenlik alanında imzaladıkları anlaşmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Anlaşmanın, her türlü suçu önlemede, özellikle terörle mücadele, silah kaçakçılığı, uyuşturucu, sınır aşan suçlar, organize suçlar konusunda farklı kurum ve kuruluşların bilgi alışverişi konusunda çok önemli zemin hazırlayacağını düşünüyorum. İlişkiler, bu anlaşmayla daha da güçlenecektir. Alt birimlerimiz anlaşmanın icrası konusunda ilişkilerini sürdürecekler." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu da Rahimzoda ve heyetiyle gerek bölgesel gerek küresel güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alındığı verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gerek güvenlik iş birliği gerek terörle mücadele gerekse de düzensiz göç konularında fikir teatisinde bulunduklarını ve gelecek süreçte birlikte hareket etme iradelerini tekrar ortaya koyduklarını vurgulayan Soylu, "Gelinen noktada terörizmin finansmanı, mali suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlar, suç unsuru paraların dolaşımı, kripto para aracılığıyla ve diğer suç gelirlerinin yasallaştırılması gibi karmaşık bir yapı arz eden suçların ülkelerin ulusal güvenliklerine doğrudan bir tehdit halini aldığı beraber teyit edilmiştir." dedi.

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) konusunda ilk ve önemli adımı atan, Tacikistan'da kurduğu okulları devletleştiren, Maarif Vakfına yol açan iradeyi sergileyen, kardeşlik hukukunu en üst düzeyde tutan Tacikistan'a teşekkür etti.

Soylu, "Gerek sınır aşan suçlar olsun gerek terörle mücadele olsun gerek uyuşturucuyla mücadele olsun gerek kaçak göçle mücadele ve afetle mücadele konularında ortak karar birliğine vardık. Bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımızı çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın imzalanmasının bundan sonraki ilişkilerin de rotasını belirleyeceğini ifade eden Soylu, "Terörle mücadeleden uyuşturucuya, diğer bütün güvenlik alanlarında gerekse kolluğun iş birliği, tecrübe paylaşımı, bilgi paylaşımında, ortaya konulacak süreçlerde bu anlaşma, Tacikistan ve Türkiye'nin ilişkilerinde önemli bir ivmelenme ve hareketlenme sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.