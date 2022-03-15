Türkiye ile Katar askeri iş birliğini geliştirecek

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Göksu'nun, başkent Doha'da Tümgeneral Menai ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.