Türkiye ile Katar askeri iş birliğini geliştirecek
Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Emirlik Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tümgeneral Casim bin Muhammed el-Menai ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirme yollarını ele aldı.
Dış Politika 15.03.2022, 07:35
Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Göksu'nun, başkent Doha'da Tümgeneral Menai ile bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliğinin daha da geliştirilmesi üzerinde durulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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