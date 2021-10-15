Türkiye-Hollanda görüşmeleri Ankara'da yapıldı
Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi istişarelerde ikili ilişkiler Ankara'da masaya yatırıldı.
Dış Politika 15.10.2021, 23:45
Türkiye ile Hollanda arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Anita van den Ende eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.
Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Türkiye-Hollanda siyasi istişareleri kapsamında ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
Kaymakcı, "Ülkemizin AB üyelik sürecindeki kararlığını ve AB'den beklentilerimizi yineledik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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