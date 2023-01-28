Türkiye, Doğu Kudüs'te sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı için açıklama yayımladı.
Bakanlık, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerindeki sinagoga düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, "Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtilmişti. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı kaydedilmişti.
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