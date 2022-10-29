Türkiye'den Somali'ye taziye
Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dış Politika 29.10.2022, 23:24
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali’nin başkenti Mogadişu'da bugün meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Kaynak: AA
15
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Konyaspor
|12
|20
|7. Beşiktaş
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Alanyaspor
|12
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|12
|14
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|10
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Samsunspor
|11
|17
|6. Boluspor
|9
|16
|7. Rizespor
|10
|15
|8. Sakaryaspor
|11
|15
|9. Göztepe
|10
|14
|10. Bandırmaspor
|10
|14
|11. Manisa FK
|9
|13
|12. Tuzlaspor
|9
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|10
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|9
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|29
|2. Arsenal
|11
|28
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. Chelsea
|12
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|12
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|31
|2. Real Madrid
|11
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Rayo Vallecano
|12
|18
|9. Osasuna
|11
|17
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Espanyol
|12
|11
|15. Celta Vigo
|12
|11
|16. Getafe
|11
|10
|17. Sevilla
|12
|10
|18. Cadiz
|12
|10
|19. Girona
|11
|9
|20. Elche
|11
|4