Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.
Dış Politika 03.09.2022, 22:12
Bakanlık, Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Terör saldırısının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınları ile Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.
Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
24
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|4
|10
|2. Beşiktaş
|4
|10
|3. Gaziantep FK
|4
|10
|4. Trabzonspor
|5
|10
|5. Adana Demirspor
|4
|9
|6. Konyaspor
|4
|8
|7. Fenerbahçe
|4
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|5
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Tuzlaspor
|4
|4
|12. Adanaspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Erzurumspor
|4
|3
|15. Rizespor
|3
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|2
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. Tottenham
|6
|14
|3. M.City
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. West Ham United
|6
|4
|18. Nottingham Forest
|6
|4
|19. Aston Villa
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|4
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0