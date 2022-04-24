Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama
Türkiye, Somali'de meydana gelen 2 ayrı terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da iftar saatinde bir restorana ve Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da Mogadişu'da bir restorana iftar saatinde yapılan terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğinin ve dün Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönelik terör saldırısında 4 çocuğun yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Yaralanan 4 çocuğun Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Menfur saldırılarda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Mogadişu'nun Lido Plajı'nda bir restoranı hedef alan güçlü patlamada güvenlik güçleri ve sivillerin de aralarında bulunduğu en az 6 kişi ölmüş, 7'den fazla kişi de yaralanmıştı.
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