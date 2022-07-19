Türkiye'den Mısır'a başsağlığı
Türkiye, Mısır’ın Minye kentinde bugün yaşanan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Dış Politika 19.07.2022, 18:57
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Mısır'da meydana gelen trafik kazası
Mısır'ın güneyindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki kamyona arkadan çarptığı belirtildi.
Mısır Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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