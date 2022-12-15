Türkiye'den Kongo'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) sel felaketinde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Dış Politika 15.12.2022, 00:47
Bakanlıktan yapılan açıklamada, KDC'de meydana gelen sel felaketinin çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine sebep olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Söz konusu açıklamada, "Yaşamını yitirenlerin yakınlarına, dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da şiddetli yağışlardan sonra oluşan sellerde 120 kişi hayatını kaybetmişti.
Kinsaşa’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından, başkent sokakları sular altında kalmış, çok sayıda ev çökmüş, şehrin birçok mahallesinde toprak kayması meydana gelmişti.
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