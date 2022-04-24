Türkiye'den Japonya'ya taziye
Türkiye'den Japonya'da meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dış Politika 24.04.2022, 19:27
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'nın Hokkaido adası açıklarında bir gezi teknesinin batması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğinin ve 16 kişinin de kaybolduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Yaşamlarını yitirenlerin yakınları ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, kaybolanların en kısa sürede bulunmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Japonya'nın kuzeydeki Hokkaido'da dün irtibatın kesildiği gezi teknesi "Kazu I"deki 10 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kaynak: AA
25
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|31
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25