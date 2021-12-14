Türkiye'den Haiti'ye taziye
Türkiye'den Haiti'de akaryakıt kamyonunun patlaması sonucu 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği kaza için bu ülkeye bir taziye mesajı gönderildi.
Dış Politika 14.12.2021, 20:18
Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 60'dan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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