Türkiye'den Filistin'e taziye
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölen 21 kişi için taziye mesajı yayımladı.
Dış Politika 18.11.2022, 01:48
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.
Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetmişti. Yaralılara ilişkin bilgi paylaşmayan Filistinli otoriteler, yangının diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.
Kaynak: AA
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