Türkiye'den Endonezya'ya taziye
Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen ve en az 56 kişinin hayatını kaybettiği depremle ilgili taziye açıklaması yaptı.
Dış Politika 21.11.2022, 20:02
Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Endonezya'nın Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 56 kişi hayatını kaybetmiş, 700 kişi de yaralanmıştı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmamıştı.
Kaynak: AA
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