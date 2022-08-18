Türkiye'den Cezayir'deki yangınlarda ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Cezayir'deki yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yangınlarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Dış Politika 18.08.2022, 17:03
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in birçok vilayetinde süregelen orman yangınlarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Cezayir halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyor, Cezayir'e her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.
Cezayir'in et-Tarif ile Setif kentlerinde devam eden orman yangınlarında 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
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