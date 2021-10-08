Türkiye'den cami saldırısına kınama
Türkiye, Afganistan'ın Kunduz eyaletinde bir camiye düzenlenen ve çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı terörist saldırıyı kınadı.
Dış Politika 08.10.2021, 19:53
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kunduz'daki camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı terör saldırısı nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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