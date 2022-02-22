Türkiye'den Burkina Faso'ya taziye
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da meydana gelen ve en az 59 kişinin hayatını kaybettiği maden patlamasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
Dış Politika 22.02.2022, 18:49
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun Poni eyaletinin Gomgombiro altın madeninde dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gomgombiro altın madeninde meydana gelen şiddetli patlamada en az 59 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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