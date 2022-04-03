Türkiye'den Azerbaycan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bakü'de dün gece meydana gelen patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, patlama neticesinde can kaybı ve yaralıların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi, şu sözlere yer verildi:

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından gece saatlerinde yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı duyurulmuştu.

Azerbaycan makamları, ilk belirlemelere göre, patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu gerçekleştiğini ve olayda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 24 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı