Türkiye'den ABD'ye taziye

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ABD’nin Illinois Eyaleti’nde Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında gerçekleştirilen silahlı bir saldırı sonucunda can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda yaralının bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Ne olmuştu?

ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde silahlı saldırı sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Saldırının faili 22 yaşındaki beyaz Amerikalı Crimo'nun, polisin başlattığı aramalar sonucunda olayın yaşandığı yerin 8 kilometre uzağında yakalandığı açıklanmıştı.

Saldırıya tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, "Bugün birçok Amerikalının etrafına bakıp, ABD'nin oldukça bölünmüş olduğunu gördüğünü ve bundan endişe ettiğini biliyorum. Bunu anlıyorum ancak biz bölündüğümüzden daha çok birleşmiş haldeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de silah kontrolü yasası imzalanmıştı

Geçen ay Buffalo'daki ırkçı saldırı ve Texas'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırılarla ülke genelindeki protestoların ardından silah kontrolü düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti.

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve Senato Genel Kurulunda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi'nde de 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Biden, ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasayı imzalamış, yasa yürürlüğe girmişti.