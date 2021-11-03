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"Türkiye-Azerbaycan arasındaki yatırımlar sadece para kazanma odaklı değil"

İstanbul'da her iki ülkenin iş adamlarıyla bir araya gelen Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kan ve can kardeş olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin dostluk ve kardeşlik temeli üzerinden devam ettiğini söyledi.

Dış Politika 03.11.2021, 00:35
"Türkiye-Azerbaycan arasındaki yatırımlar sadece para kazanma odaklı değil"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı değil, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlar olduğunu söyledi.

İstanbul'da Türk ve Azerbaycanlı iş adamlarıyla buluşan Mammadov, Türkiye ile Azerbaycan'ın kan ve can kardeş olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin dostluk ve kardeşlik temeli üzerinden devam ettiğini söyledi.

Haydar Aliyev’in "Biz bir millet, iki devletiz" Mustafa Kemal Atatürk'ün "Azerbaycan'ın derdi, sevinci bizim derdimiz sevincimizdir." sözlerini hatırlatan Mammadov, "Türkiye ile 30 yıldır bağımsız bir devlet olarak ilişki içindeyiz. Türkiye ile kurduğumuz dostluk kesinlikle sözde değil özde bir dostluktur. Bugün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik, siyasi ve askeri ilişkileri hem dünya için hem de Türk devletleri için örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Mammadov, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarla birbirini ekonomik açıdan desteklediğini ve Azerbaycan'ın Türkiye'de 18 milyar 200 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğini anlattı.

İki ülke arasındaki yatırımların sadece para kazanma odaklı olmadığını ifade eden Mammadov, şöyle konuştu:

"Bu yatırımlar, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayacak yolları inşa etmeye yönelik stratejik yatırımlardır. Bu yatırımlar iki ülke halkına yüzyıllarca hizmet edecektir. Yatırımlar aynı zamanda iki ülkenin teknoloji transfer etmesini de sağlayacaktır. Bugün Azerbaycan kurtardığı topraklarda artık yüzlerce kilometre yollar, tüneller ve akıllı köyler ve şehirler inşa ediyor. Bütün bunları Türk şirketleri yapıyor. Azerbaycan'ın harcayacağı her para Türkiye'ye gelmeli."

Mammadov, ekonomik kalkınma sağlanırken iki ülkenin eş zamanlı yatırımlar yapması ve birbirini desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının iki ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mammadov, petrol ve doğal gaz konusunda yapılan çalışmaların ve ortaklıkların iki ülkenin derin dostluğunun sonucu olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında 15 Haziran 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesinin "iki devlet bir millet" bilincini daha çok pekiştirdiğini, iki devleti ekonomik ilişkileri açısından da müttefik konumuna taşıdığını ifade eden Mammadov, "Hem siyasi hem askeri hem de ekonomik olarak bütün haline gelmiş bu iki devletin arasına girmek artık mümkün değil." dedi.

Türkiye- Azerbaycan İş Adamları Birliği'nin (TAİB) iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için önemli bir görev üstlendiğini belirten Mammadov, Azerbaycanlı ve Türk iş adamlarının yatırımlar konusunda daha heyecanlı davranmaları ve üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
#türkiye #azerbaycan #Reşad Mammadov
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