Türkiye, ateşkes çağrısını yineledi
Türkiye, Kramatorsk şehrinde gerçekleşen ve 4'ü çocuk olmak üzere en az 39 sivilin yaşamını yitirdiği tren garı saldırısıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Dış Politika 08.04.2022, 19:09
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Bu elim olayın sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdiği dile getirilen açıklamada, "Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." ifadesine yer verildi.
Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk olmak üzere en az 39 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
Kaynak: AA
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