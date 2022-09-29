Türkiye, 2022-2024 döneminde Uluslararası Atom Enerji Ajansının Yönetim Kurulunda görev alacak
Türkiye, 2015-2017 döneminden sonra 2022-2024 döneminde Uluslararası Atom Enerji Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulunda görev alacak.
Dış Politika 29.09.2022, 20:15 29.09.2022, 20:19
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, UAEA’nın Viyana’da düzenlenmekte olan 66. Genel Konferansı’nda bugün yapılan seçimler neticesinde, Türkiye'nin 2022-2024 dönemi için UAEA Yönetim Kuruluna seçildiği bildirildi.
Açıklamada, "Ülkemizin UAEA Yönetim Kurulu üyeliği, Ajans’ın mevcut konjonktürde önemi daha da artan çalışmalarına ve amaçlarına katkı sağlamaya dair güçlü irademizi ortaya koymaktadır." ifadesine yer verildi.
Türkiye, Batı Avrupa Grubu’ndan Danimarka ile bu görevi üstlenecek.
Türkiye, UAEA Yönetim Kurulunda son olarak 2015-2017 yıllarında görev almıştı.
Kaynak: AA
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