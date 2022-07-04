Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bir araya geldi
Türk ve Ukrayna askeri heyetleri, Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelerek bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Dış Politika 04.07.2022, 22:41
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk ve Ukrayna askeri heyetleri bugün bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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