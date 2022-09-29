Türk-Fransız Ticaret Derneği ile Orta Vadeli Program hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCI France Turquie) ile iş birliğinde; yeni açıklanan 2023-2025 dönemi Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan politika ve hedefler hakkında bilgi vermek ve son ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere “Son Ekonomik Gelişmelerin Işığında Orta Vadeli Program (2023-2025): Politikalar ve Hedefler” konulu bir webinar gerçekleştirdik.

Türk-Fransız Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Franck Mereyde ve YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova tarafından yapılan açılış konuşmaları ardından, Dernek Direktörü Ayşegül Arıcan’ın moderatörlüğünde YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova ve YASED Baş Ekonomist ve Ankara Temsilci Mine Ergün Bakdur son ekonomik görünüme ve yatırım ortamına dair değerlendirmelerini aktardılar ve yeni açıklanan OVP’de yer alan politikalar ve hedefler konusunda bilgi verdiler.