TÜGİAD Genel Başkanı 2023 yılı için öngörülerini paylaştı

Çevikel, 2022 değerlendirmeleri ve 2023 öngörülerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, küresel resesyon işaretlerinin konuşulduğu bir dönemde enflasyonist ortamın kontrol altına alınmasının yatırımların geleceği adına kritik önem taşıdığını belirtti.

Enflasyonun hem üretici hem de tüketici boyutlarıyla dizginlenmesinin öngörülebilirlik için son derece önemli olduğunu vurgulayan Çevikel, "Dövizdeki kırılganlık ve enflasyonist ortamda üretime dayalı sektörler ciddi anlamda zorluklarla karşı karşıya geliyor. Çetin şartlara rağmen ihracat ve büyüme rekorları kıran iş dünyamızın, salgın ve önceki zorlu dönmelerde olduğu gibi bu süreci de başarıyla atlatacağına inanıyorum. Bu hedeflere ulaşılması için ekonomi yönetiminin enerji başta olmak üzere üretim girdi maliyetlerini aşağı çekecek daha etkili ve kalıcı yöntemleri devreye almasını, teşvik ve destekleri artırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşletmelerin, mali tablolarında enflasyon düzenlemesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 31 Aralık 2023 tarihinde enflasyon düzenlemesine tabi tutulacağını aktaran Çevikel, yüksek enflasyon nedeniyle enflasyon muhasebesinin bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevikel, dış ticarette yaşanan daralma ile yaşanabilecek olası kayıpların önüne geçmek amacıyla salgın döneminde uygulanan kısa çalışma ödeneğinin yeniden uygulamaya geçirmenin mümkün olabileceğini kaydetti.

- "Enerji tasarrufunu içine alan yeni politikaları devreye almamız gerekiyor"

Nilüfer Çevikel, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emeklilik süreçleri belirlenirken emekliliğe hak ediş sürelerinin kademeli geçiş şeklinde dikkate alınmasını önerdi.

Böylelikle hem işletmelerin üzerinde doğacak kıdem tazminatı yükünü ve zaten kalifiye eleman sıkıntısı çeken birçok sektörde EYT nedeniyle işten ayrılan deneyimli personelin yaratacağı açığın işletmelere vereceği zararı da zamana yayma imkanı tanınacağı değerlendirmesinde bulunan Çevikel, işletmelerin üzerinde doğacak olan bu kıdem tazminatı yükünün bankalar aracılığıyla prefinansman modeliyle sağlanması gerektiğini ifade etti.

Daha çok şahıslar ve küçük ölçekli işletmelerin faydalandığı Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılan kredilerin genişletilerek orta ölçekli firmaların da işletme ve ihracat kredilerinden daha fazla faydalanması sağlanması gerektiğini belirten Çevikel, şunları kaydetti:

"Kurlardaki dalgalanmanın durdurulması da öngörülebilirlik açısından kritik öneme haiz. Aynı zamanda finansmana ulaşma noktasında zaman zaman sıkıntılı süreçler yaşayan sanayicimizin, kredilere ulaşmasındaki engeller kaldırılmalı ve böylece yeni yatırımların önü açılmalıdır. Sanayi üretiminde temel giderlerde en yüksek kalem olan ve sürekli artan enerji fiyatları, haliyle maliyetlerin de yükselmesine neden oluyor. Ekonomi yönetimi, sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında daha fazla destek sağlamalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini de gözeten bütünleşik yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik gibi önemli yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetleri de arttı. Avrupa başta olmak üzere gelişmiş birçok ülke, enerji tasarrufu konusunda politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başladı. Enerjide dışa bağımlı yapıdan kurtulmamız ve enerji tasarrufunu içine alan yeni politikaları devreye almamız gerekiyor."

2022 yılının ekonomi açısından zor bir yıl olduğunu ifade eden Çevikel, "2023 yılında makroekonomik hedeflere ulaşabilmemiz için mevcut teknoloji ve üretkenlik seviyemizi daha üst noktalara taşımaya, AR-GE ve yenilik çalışmalarını daha fazla teşvik etmeye, finansal araçlarımızı çeşitlendirmeye ve imalat sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Çevikel, TÜGİAD olarak sadece üretim değil, yatırım, istihdam gibi konularda da ülkenin en önemli oyuncuları olan sanayicilerin daha rekabetçi konuma gelebilmesi için kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.