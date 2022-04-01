The Guardian gazetesi Türkiye'nin barış diplomasisini kaleme aldı

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barışın inşa edilmesi için çabaları, dünya gündeminin de üst sıralarında. İngiliz The Guardian gazetesi, son barış görüşmelerine ilişkin bir analiz haber yayımladı.

Türkiye, Kiev ve Moskova'yı barış için bir araya getirdi.

Dünya, bu önemli adımı konuşuyor.

Analiz haberde, Türkiye'nin birçok ülkeyi geride bırakarak Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk konusunda baş rolü üstlendiği belirtildi.

Türk diplomasisinin prestijinin arttığı, somut sonuçlar alınabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin garantörlüğüne dikkat çekildi

Ukrayna'nın, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeleri garantör ülke olarak görme talebine dikkat çekildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Doha'da yaptığı "Türkiye'nin kendi bakış açısı var, bu savaşa nelerin sürüklediği dikkatle incelenmeli" açıklaması hatırlatıldı.

Rusya ile herkesin köprüleri yakmaması, Türkiye'nin görüşmelere devam etmesi gerektiğine dair sözleri hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye'nin hedeflediği Putin-Zelenskiy görüşmesinin gerçekleşmesi halinde bunun önemli bir adım olacağının altı çizildi.