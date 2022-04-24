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The Economist, Türkiye'nin Afrika açılımını analiz etti

The Economist'te yer akan analiz haberde Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin farklı alanlarda gelişme kaydettiği ifade edildi.

Dış Politika 24.04.2022, 18:30
The Economist, Türkiye'nin Afrika açılımını analiz etti

Haberde, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin son 20 yılda artış gösterdiği ve bu ilişkilerde, Somali'nin önemli bir örnek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş insanları, dini liderler, kanaat önderleri, yardım kuruluşları ve gazetecilerden oluşan kalabalık bir heyetle 2011'de iç savaş ve kuraklıkla mücadele eden Somali'yi ziyaret ettiği anımsatılan haberde, Afrikalı olmayan bir liderin son 20 yılda ilk defa Somali'yi ziyaret etmesinin hem Afrika Boynuzu bölgesinde hem de kıta genelinde derin bağların oluşmasına zemin hazırladığı ifade edildi.

Somali'deki şiddet olaylarına da değinilen haberde, ülkede Türkler haricinde çok az yabancı yatırımcının bulunduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Türk firmalarının Somali'de otel, havaalanı, yol ve resmi kurum binaları gibi birçok alanda faaliyet yürüttüğü aktarılarak günlük olarak İstanbul'a uçak seferlerinin düzenlendiği kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük yabancı üssünün Somali'de bulunduğuna ve 5 binden fazla Somalili polis ve askere Türkiye tarafından eğitim verildiğine işaret edildi.

Haberde, Somalili iş insanı Kadir Mohamud'ın düşüncelerine de yer verildi. Mohamud, Somali'de Türkiye'ye yönelik olumlu bir bakış olduğuna işaret ederek, "Somali'de Türk olmanın en büyük avantajlarından biri de herkesle aynı camide namaz kılmanızdır. Türk olmayan şirketler ve büyükelçilikler ise sadece yeşil alan bölgesinde faaliyet gösterme eğilimindedir." ifadelerini kullandı.

Farklı alanlarda ilişkiler geliştirildi

Atılan adımlarla Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısının 43'e yükseldiği, karşılıklı ticari ilişkilerin 30 milyar dolara yaklaştığı bilgisi paylaşılan haberde, birçok Afrika ülkesinde Türk yatırımcılarca havaalanları, stadyumlar, yollar, tren hatları ve camilerin inşa edildiği vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin, insani yardım çalışmalarıyla ilişkilerini güçlendirdiğine de dikkat çekildi.

Türkiye'nin Libya gibi ülkelerde Fransa ile Somali'de Suudi Arabistan gibi nüfuz sahibi olmak isteyen ülkelerle yüzleştiğin belirtilen haberde, Türkiye'nin Nijerya, Senegal ve Togo gibi birçok Afrika ülkesiyle askeri alanda iş birliği anlaşmaları imzaladığı, Afrika ülkelerinin Türkiye'nin terörle mücadele tecrübelerinden faydalanmak istediği kaydedildi.

Haberde, Türkiye'nin savaşa dahil olmaktan ziyade insansız hava araçları başta olmak üzere ürettiği savunma sanayisi ürünlerini satmayı öncelikli hedef olarak koyduğu aktarıldı.

Türkiye yapımı insansız hava araçlarının Ukrayna, Etiyopya, Libya, Fas ve Tunus gibi ülkelerde görüldüğü, Nijerya ile Ruanda gibi ülkelerin de bu silahları almak için adım attığı ifade edildi.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin meyvelerini verdiği vurgulanan haberde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildiği hatırlatıldı.

Afrika ülkelerinin de Türkiye'ye ilgisinin arttığı ve Türkiye'de Afrika ülkelerine ait büyükelçilik sayısının 37'ye yükseldiği aktarılan haberde, 14 binden fazla Afrikalı öğrencisinin Türkiye'de eğitim aldığı belirtildi.

The Economist'teki haberde görüşüne yer verilen Chatham House araştırmacılarından Abel Abate Demissie, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle askeri alanda da ilişkilerini geliştirdiğini ifade ederek, "Türkiye, özellikle askeri ve ekonomik alanda yardıma ihtiyaç duyduğunuzda açık çek vermekle tanınıyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
#The Economist #Afrika
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