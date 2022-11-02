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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri İngiltere'de görüşmeler yaptı

Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri İngiltere'de temaslarda bulundu.

Dış Politika 02.11.2022, 00:36
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri İngiltere'de görüşmeler yaptı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, ırkçılık ve İslamofobi'nin hem Avrupa ülkeleri hem de dünyada hızla arttığına dikkati çekerek, "Bu bir endüstri halini aldı. Film endüstrisinde, medyada, sporda birçok alanda karşılaştığımız bir sorun, problem alanı olarak çözülmesi ve üzerinde çalışılması gereken önemli bir konu." dedi.

Çavuşoğlu başkanlığında Avrupa Ülkelerinde Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu üyesi milletvekillerinden oluşan heyet, çeşitli temaslar ve incelemeler için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'ın yer aldığı heyet, Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde, din görevlileri, müsteşarlar, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Heyetin görüşmelerinde Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da yer aldı.

"Avrupa ülkelerinin bir yerde bu işe 'dur' demesi gerekiyor"

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ırkçılık ve İslamofobi'nin hem Avrupa ülkeleri hem de dünyada hızla arttığına dikkati çekerek, nefret söylemi ve nefret suçlarının gün geçtikçe artarak şiddete dönüştüğünü dile getirdi. Çavuşoğlu, "Bu bir endüstri halini aldı. Film endüstrisinde, medyada, sporda birçok alanda karşılaştığımız bir sorun, problem alanı olarak çözülmesi ve üzerinde çalışılması gereken önemli bir konu." dedi.

Çavuşoğlu, komisyonun, Türk vatandaşları ve soydaşların, gerek Türkiye'de gerekse yabancı ülkelerde nefret söylemi ve nefret suçuna maruz kalmadan, ötekileştirilmeden huzur ikliminin hakim olduğu bir barış ortamında yaşamlarını sürdürmelerini temin etmeyi amaçladığını ifade etti.

Komisyon olarak Avrupa'nın birçok ülkesini ziyaret ettiklerini ve çeşitli görüşmelerde bulunduklarını anlatan Çavuşoğlu, bu ülkelerde yaşayan vatandaşların önerilerini, temennilerini dinlediklerini belirtti.

Yurt dışındaki vatandaşların yaşadıkları tecrübelerden yola çıkarak, bu ülkelerdeki muhataplarıyla görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, iş birliği ve çalışma prensiplerini ele aldıklarını bildirdi.

Hakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa ülkelerinde özellikle nefret söylemi ve nefret suçunun varlığına şahit olduk. Bize göre artık Avrupa ülkelerinin bir yerde bu işe 'dur' demesi gerekiyor. Çünkü bu bir süre sonra önüne geçilemez bir hal alacak diye düşünüyoruz. Gerek siyasi saiklerle gerek farklı farklı nedenlerle buna bir yerde göz yumulduğunu, medya dilinin tamamen buraya savrulduğunu, medyanın bu konuda çok etkili olduğunu, partilerin bu söylemler üzerine teveccüh gördüğünü ve netice itibarıyla sandalye sayılarını artırdıklarını gördük. Dolayısıyla bir şekilde ön alınması gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu minvalde gerçekleştiriyoruz."

Çavuşoğlu, komisyonun çalışmaları kapsamında 'İslamofobi' tanımının bir suç olarak ceza kanunlarında yer bulması konusundaki görüşlerini de muhataplarına ilettiklerini söyledi.

Heyet, yarın da İngiliz parlamentosu milletvekilleriyle bir araya gelerek, ırkçılık ve İslamofobi ile mücadele konularında görüş alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA
#TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu #ingiltere
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