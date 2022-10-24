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TBMM Başkanı Şentop, Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'ni açtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'ni açtı.

Dış Politika 24.10.2022, 23:02
TBMM Başkanı Şentop, Zagreb İslam Merkezi'nde Hilye-i Şerif Sergisi'ni açtı

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Dünyanın neresinde olursa olsun 2 milyara yaklaşan büyük bir iman topluluğu Müslümanlar. Sizler, Avrupa'nın ortasında o büyük medeniyetimizin çocukları olarak, burada çok köklü temellere dayanan varlığınızı sürdürüyorsunuz. Sizin buradaki varlığınızı biliyorduk ama sizi burada görmek, bu şekilde memnun, bahtiyar bir şekilde görmek, İslam'ı yaşayan insanlar olarak görmek, bu kararlılık içerisinde görmek ayrıca bize büyük bir memnuniyet verdi." diye konuştu.

Türkiye'deki tüm camilerde dünyanın hangi köşesinde olursa olsun bütün Müslümanlara dua edildiğini anlatan Şentop, "Dünyanın neresinde olursa olsun, kardeşlerimizin sevinci bizim sevincimiz, ızdırabı bizim ızdırabımızdır." dedi.

Hilye-i Şerif Sergisi'nin önemine işaret eden Şentop, "Peygamberimizin vasıflarını anlatan hilyelerin bulunduğu bu serginin açılışı bizi bir araya getirdi. Bu ayrıca büyük bir bahtiyarlık bizim için. Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "İnsani değerlerin yok edildiği, ortadan kaldırıldığı, sadece maddi kıymet ifade eden şeylerin öne çıktığı bir dünyada, işte bu Peygamber muhabbeti, aşkı dünyayı kurtarabilecek bir ışık, bir nur sunuyor bize." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
#Mustafa Şentop #zagreb islam merkezi #hilyei şerif sergisi
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