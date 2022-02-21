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TBMM Başkanı Şentop'tan barış mesajı

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, Ukrayna-Tusya gerilimiyle ilgili olarak "Sonuç itibarıyla devletler savaşıyor ama halklar bunun zararını görüyor, yaşıyor. Bu bakımdan burada herkesin dikkatle hareket etmesi, tansiyonu yükseltecek, olayları tahrik edecek açıklamalar yapmak yerine olayların, nasıl daha barışçıl yollarla, diyalogla, müzakere ile çözülebileceğine dair fikir üretmesi, bu konuda öncülük yapması doğru olur." dedi.

Dış Politika 21.02.2022, 21:51
TBMM Başkanı Şentop'tan barış mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gürcistan ziyaretini değerlendiren Şentop, ülkeye Meclis Başkanı düzeyindeki son resmi ziyaretin, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından 2014'te gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Şentop, iki komşu ülke olan Türkiye ve Gürcistan arasındaki bölgesel işbirliklerinin yüksek düzeyde olduğuna işaret ederek, "Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı Türkiye. Salgın dönemine rağmen ticaret hacmimizde ciddi bir artış var. Ticaret hacmimiz 1,6 milyar dolardan 2,1 milyar dolara yükselmiş." diye konuştu.

İki ülke arasında stratejik bölgesel projeler de bulunduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, TANAP gibi çok stratejik projeler var. Dolayısıyla Gürcistan'ın, komşuluğun ötesinde Türkiye ile dost, müttefik, stratejik ortaklık düzeyinde bir ülke olmasını dikkate aldığımızda, parlamentolar arası ilişkilerin de güçlendirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu ziyaretimizi bu maksatla gerçekleştirdik. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler, iki ülke arasındaki ilişki olarak da çok kıymetli ama bölgesel anlamda da bölge barışına, istikrarına zemin hazırlayacak, onu güçlendirecek iki ülke ilişkisi söz konusu."

"Ciddi risk potansiyelleri barındırıyor"

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere de değinen Şentop, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil. Konuyla ilgili açıklama yapmayan bir dışişleri bakanı, bir devlet başkanı, bir başbakan kalmadı. Çünkü bu durum hakikaten hem bölge hem de daha geniş anlamda Avrupa için, belki daha geniş ölçekte bütün dünya için ciddi risk potansiyelleri barındırıyor. Bu bakımdan biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, ihtilafların barışçıl yollarla, müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu konuda bir davette bulunduğunu anımsatan Şentop, şöyle devam etti:

"Gerek Ukrayna ile gerekse Rusya ile Türkiye'nin çok iyi bir diyalog zemini var. Bundan da istifade ederek iki ülke arasında arabuluculuk olur, kolaylaştırıcılık olur, adı ne olursa olsun ihtilafların, uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre, müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi yönünde Türkiye'nin büyük bir gayreti var. Bu konudaki görüşlerini de Cumhurbaşkanımız ortaya koydu. Ukrayna tarafından bu konuda olumlu ve net açıklamalar geldi. İnşallah Rusya tarafından da net olumlu açıklamalar gelir. Çünkü bu, hiçbir ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın da bölge ülkelerinin de faydasına bir durum olmayacak.

Bu şekilde bir çatışmayı başlatmak çok kolaydır. Büyük savaşların, dünya savaşlarının da basit bazı olayların ateşlemesi sonucu geliştiğini, ortaya çıktığını biliyoruz. Başlatmak kolaydır da bunun etkilerini, zararlarını durdurabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değildir. İkincisi tabii askerler, silahlı kuvvetler, savaş makineleri kendi aralarında çatışacak ama bu işin büyük zararını halklar görüyor. Sonuç itibarıyla devletler savaşıyor ama halklar bunun zararını görüyor, yaşıyor. Bu bakımdan burada herkesin dikkatle hareket etmesi, tansiyonu yükseltecek, olayları tahrik edecek açıklamalar yapmak yerine olayların, nasıl daha barışçıl yollarla, diyalogla, müzakere ile çözülebileceğine dair fikir üretmesi, bu konuda öncülük yapması doğru olur."

Kaynak: AA
#TBMM Başkanı #Mustafa Şentop #Gürcistan
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