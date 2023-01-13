TBMM Başkanı Şentop: Somut adım atılmasını bekliyoruz
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsveç'te yaşanan olayın kamuoyunda büyük infiale neden olduğunu belirterek, "Somut adım atılmasını acilen bekliyoruz" dedi.
Dış Politika 13.01.2023, 19:53
İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapacağı ziyareti iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Norlen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Terör örgütünün söz konusu eylemi hakkında Türkiye’nin tepkisini telefonda ifade eden Şentop, "Yaşanan olay kamuoyunda da büyük bir infiale neden olmuştur. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz" dedi.
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