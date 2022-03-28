TBMM Başkanı Şentop Slovenya'da
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısı için Lübliyana'ya geldi.
Dış Politika 28.03.2022, 01:48 28.03.2022, 02:15
Mustafa Şentop'u, Lübliyana Joze Pucnik Havalimanı'nda, Türkiye'nin Lübliyana Büyükelçisi Aylin Taşhan ve öteki ilgililer karşıladı.
TBMM Başkanı Şentop, 27 ülkenin meclis ve senato başkanlarının buluşacağı Avrupa Birliği Parlamento Başkanları Toplantısına katılacak.
Zirve öncesi Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Igor Zorcic ile görüşecek olan Şentop, ardından Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edilecek.
Şentop, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile de bir araya gelecek.
Şentop'a, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi AK Parti Konya milletvekili Selman Özboyacı eşlik etti.
Kaynak: AA
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