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TBMM Başkanı Şentop KKTC Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre görüştü.

Dış Politika 24.03.2022, 23:52
TBMM Başkanı Şentop KKTC Meclis Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede konuşan TBMM Başkanı Şentop, yeni görevinden dolayı Töre'yi tebrik etti.

KKTC'nin Türkiye için taşıdığı önem ve ayrıcalığa dikkati çeken Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM tarafından geçen yıl Cenevre'de düzenlenen gayriresmi toplantıda ortaya koyduğu ve adadaki gerçeklikleri temel alan vizyona Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu vurguladı. Mustafa Şentop, "Uluslararası topluma her vesileyle her ortamda, adada iki ayrı halk, iki ayrı devlet bulunduğunu, çözümün ancak bu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olduğunu anlatıyoruz. Kıbrıs Türk halkının kazanmış olduğu müktesep hakları, bunların başında egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir sonuç alınmadan müzakere yapılır. Ancak ne Türkiye'nin, ne KKTC'nin kaybedecek böyle bir ilave zamanı yoktur." diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına da değindiği konuşmasında, Rum kesiminin tek taraflı hidrokarbon arama çalışmalarının bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin buna izin vermeyeceğinin her vesileyle açıklandığını dile getiren Şentop, "Hem kendi kıta sahanlığımızda hem KKTC'nin ruhsat sahalarında gerçekleştirilen hidrokarbon faaliyetleriyle hak ve çıkarlarımızı koruma irademizi herhangi bir şüpheye, tereddüde mahal bırakmayacak şekilde hem masada diplomasi alanında hem de sahada açık bir şekilde ortaya koyduk. Bazı ülkelerin faaliyetlerimize dair tarafgir yaklaşımı, bu bağlamda alınan bazı yaptırım kararları güçlü duruşumuzu ve kararlılığımızı bugüne kadar etkilemedi. Bundan sonra da etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna-Rusya savaşının bölgeyi ve dünyayı daha da etkileyeceğine işaret eden Şentop, Ukrayna krizinin, hem göç hem de uluslararası kurumların saygınlığı bakımından değerlendirme yapmayı gerektiren bir durum oluşturduğunu söyledi.

Uluslararası kurumların objektif anlamda tarafsızlığını gerçekleştirecek yeni bir dünya düzeni üzerinde tartışmanın gündeme geleceğini düşündüğünü belirten Şentop, "Birçok ülkenin büyük tedirginliği var. Bölgemizin ve dünyanın, bunları giderecek, güvenliklerini garanti edecek yeni bir paradigmaya ihtiyacı var. Bunun Doğu Akdeniz bağlamında da yeniden değerlendirileceğini ifade etmek isterim." dedi.

"50 senedir masalarda dirsek çürüttük"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de anavatan Türkiye'yi yanlarında hissettikleri zaman güçlü olduklarını vurgulayarak, "Allah bizi bir daha ayırmasın. Türk askeri adada bizim güvenliğimizdir, özgürlüğümüzdür." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta fiili olarak iki devlet olduğunun altını çizen Töre, toprak ve nüfus faktörlerinin önemini dile getirdi. Federasyon yönteminin fonksiyonel olarak mümkün olamayacağını söyleyen Töre, "50 senedir masalarda dirsek çürüttük." sözlerini sarf etti.

Sorunların ancak Türkiye'nin liderliğinde çözüme kavuşturulabileceğini kaydeden Töre, "Türkiye bizim bedenimizdeki can, Türk ordusu damarımızdaki kandır. Asla Türkiye'den vazgeçmeyiz." görüşünü paylaştı.

Şentop ve Töre, heyetler arası görüşmenin ardından Genel Kurul Salonu'nu gezdi ve Meclis'teki FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanan alana karanfil bıraktı.

Kaynak: AA
#Mustafa Şentop #KKTC #zorlu töre
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