"Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakerelere ilişkin olarak "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dış Politika 27.03.2022, 22:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 27, 2022
Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz.
Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz.
Kaynak: AA
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