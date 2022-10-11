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Tahıl sevkiyatı sürüyor: 8 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 8 geminin daha Ukrayna'dan yola çıktığını duyurdu.

Dış Politika 11.10.2022, 14:36
Tahıl sevkiyatı sürüyor: 8 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 8 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesi kullanıldı.

#tahıl #Milli Savunma Bakanlığı
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