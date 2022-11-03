Tahıl sevkiyatı sürüyor: 6 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl yüklü altı geminin Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu. Akar, "Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada tahıl anlaşmasında sevkiyatın devam edeceğini duyurmuştu. Erdoğan, şöyle konuşmuştu: "Sayın Putin ile yaptığımız görüşme üzerine Sayın Şoygu, Sayın Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. Öncelikle Afrika'nın fakir ülkelerine bu koridoru işletecek, Cibuti, Sudan'ı ele almayı tavsiye etti, bunu da yapacağız."

Erdoğan'ın ardından bir açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. "Tahıl anlaşmasından yeniden geri çekilme hakkımız saklıdır" diyen Putin, böyle bir durumda Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl sevkiyatının Moskova tarafından engellenmeyeceğini söylemişti:

"Türkiye’nin genel olarak çatışmadaki tarafsızlığını, tahıl işleme endüstrisinin imkanlarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, en yoksul ülkelerin çıkarlarını karşılamaya yönelik çabalarını dikkate alarak Ukrayna topraklarından Türkiye Cumhuriyeti'ne tahıl tedarikine gelecekte hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bu noktada hiçbir şüphemiz yok ve her halükarda Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine devam edeceğiz."