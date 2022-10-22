Tahıl sevkiyatı sürüyor: 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 4 geminin hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 4 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesine yer verildi.