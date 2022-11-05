Tahıl anlaşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dönüldü

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl, tahıl anlaşması başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tahıl koridoru anlaşmasının dünya için önemine değinen Bodnar, Ukrayna tahılının 400 milyondan fazla insana ulaştığını belirtti.

Bodnar, Türkiye ve Ukrayna’nın sorumlu ortaklar olduğunu, iki ülkenin insanların iyiliği için çalıştığını ifade ederek, tahıl koridorunun Ukrayna’nın dünya ile bağlantısını sağlamasına da olanak tanıdığını vurguladı.

Ukrayna’nın güvenli gıda sıkıntısı çeken ülkelere 50 bin ton tahıl hibe ettiğini anlatan Bodnar, başka ülkelere gönderilen tahılların da işlenerek un veya makarna gibi ürünlere dönüştürüldüğü ve gıda riski taşıyan ülkelerin pazarlarına ulaştırıldığı bilgisini paylaştı.

Bodnar, Ukrayna’nın Afrika başta olmak üzere sorun yaşanan ülkelerdeki gıda güvenliğinin sağlanması ve açlık yaşanmaması için çalıştığının, bunun da ülkesinin dünyaya karşı sorumluluklardan biri olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, tahıl anlaşmasının gerçekleşmesini sağladı"

Türkiye’nin tahıl koridoru anlaşmasında oynadığı role işaret eden Bodnar, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin rolü çok önemli. Aslında kilit ortak ve kilit ülke olarak (Türkiye), bu anlaşmanın gerçekleşmesini sağladı. Hatırlarsanız bu girişim, nisanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı konuşmadan sonra Devlet Başkanımız Volodimir Zelenskiy tarafından başlatılmıştı.

Rusya ve BM ile görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ne zaman ki Türkiye dahil oldu, Devlet Başkanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talepte bulundu, ülkelerimiz (Ukrayna ve Türkiye) arasındaki güven ve iyi diyalog, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki iletişim sayesinde bu anlaşma hayata geçti."

Bodnar, bu anlaşmanın tüm dünyaya hizmet ettiğini, tüm bölgenin yararına olduğunu vurgulayarak, bütün ülkelerin tahıl koridoru anlaşmasının yürürlüğe girmesi için gösterdiği çabalardan dolayı Türkiye’ye minnettar olduğuna dikkati çekti.

Rusya’nın eylülün sonundan itibaren söz konusu anlaşmayı engellemeye çalıştığını belirten Bodnar, şöyle devam etti:

"İlk olarak 'bize herhangi bir fayda sağlamıyor gibi' siyasi olarak emretmeye başladılar. İkincisi, resmi olarak teftiş prosedürlerini uzatmaya başladılar ve birçok gemi, teftişlerden geçmek ve dış pazarlara gitmek için günler hatta haftalarca sıraya girdi. Böylece ortaya çıkan sorun buydu ve büyük ihtimalle Ruslar, bu anlaşmayı bozma ya da sorun yaratma kararını daha önce de almışlardı. Şimdi sahte bahanelerle hem dünyadaki hem de bölgesel boyutta kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyorlar ve bu anlaşmadan çıkmak için fırsatlar yaratmaya çalışıyorlar."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli rol oynayacağına inanıyoruz"

Bodnar, tahıl anlaşmasına dönülmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oynadığı rol, onun ikna gücü, sözündeki ve duruşundaki sağlamlık (tahıl anlaşmasına dönülmesi konusunda) çözümü getirdi. Bunlar (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oynadığı rol, ikna gücü, sözündeki ve duruşundaki sağlamlık) 19 Kasım’da sona erecek anlaşmanın devam etmesinin yanı sıra söz konusu anlaşmanın zaman ve ölçek bakımından yeni olasılıklar açacağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Kasım’da sona erecek tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesi için Zelenskiy ile konuştuğunu, Türkiye'nin bu konuda da önemli role sahip olduğunu ve bu anlaşmanın sürdürüleceğine inandıklarını vurgulayan Bodnar, anlaşmanın sürmesini çok istediklerinin ve bunun için de mümkün olan her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Ukrayna’nın tahıl koridoru anlaşmasını Türkiye ve BM ile imzaladığına ve anlaşmanın uzatılması için hazır olduğuna işaret eden Bodnar ancak Rusya’nın anlaşmanın uzatılması için bazı şeyler isteyebileceğine dikkati çekti.

Bodnar, “(Tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması için) Türkiye'nin buradaki rolünün en belirleyici olduğuna ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda önemli rol oynayacağına inanıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin, Ukrayna ile Rusya arasında tutukluların takası konusunda da çok önemli rol oynadığına değinen Büyükelçi Bodnar, Ukrayna halkının bu sürece katkılarından dolayı Türkiye’ye minnettar olduğunu söyledi.

"Türkiye, pratik sorunların çözümünü kolaylaştırdı"

Bodnar, Türkiye’nin Ukrayna’ya barışın gelmesi için yürüttüğü çabaların kendileri açısından önemli olduğunu ve bunun özellikle savaş zamanında oynadığı tarihi rolü gösterdiğini belirterek, “Bugün Türkiye, her iki tarafı (Ukrayna ve Rusya) geçmişte (savaşın başlamasının ardından) müzakere için bir araya getiren tek ülke. Ayrıca tahıl anlaşması, esirlerin takası gibi pratik sorunların çözümünü kolaylaştırdı, katkıda bulundu." diye konuştu.

Büyükelçi Bodnar, ülkesi ve Ukrayna toprağı pahasına olmadıkça barışın sağlanmasından mutlu olacaklarını sözlerine ekledi.