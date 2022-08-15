Sultan Abdullah Şah, Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Dış Politika 15.08.2022, 20:29
Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah ile beraberlerindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel ile diğer ilgililer karşıladı.
Sultan Abdullah Şah'ın, Kraliçe Iskandariah ile 21 Ağustos'a kadar sürecek resmi ziyareti, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezya'dan Türkiye'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.
Kaynak: AA
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