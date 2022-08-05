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Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Dış Politika 05.08.2022, 15:32 05.08.2022, 15:34
Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

Ayrıntılar geliyor...

#erdoğan #putin
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